Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 49 395 владимирцев.

Во Владимирской области на 31 августа выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 32 человек. Ещё 20 жителей подхватили опасную инфекцию в Гусь-Хрустальном, по 19 - в Ковровском и Муромском, 11 - в Кольчугинском районах. По 10 человек заболели в Вязниковском и Петушинском, по 9 - в Собинском и Александровском, по 7 - в Суздальском и Киржачском районах. По 5 пациентов с ковидом прибавилось в Меленковском и Юрьев-Польском, по 4 - в Селивановском и Гороховецком районах, 3 - в ЗАТО Радужный, по 2 - в Камешковском и Судогодском районах.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 49 395 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 11 430 случаев во Владимире, 5781 - в Гусь-Хрустальном районе, 5325 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.