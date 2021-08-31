Председатель ЗакСобрания дал большое интервью. Владимир Киселёв рассказал, как областное парламентское большинство пробивало вопрос о масштабном ремонте дорог; что у нас сейчас в

Председатель ЗакСобрания дал большое интервью. Владимир Киселёв рассказал, как областное парламентское большинство пробивало вопрос о масштабном ремонте дорог; что у нас сейчас в здравоохранение – в частности, со строительством ФАПов и льготными лекарствами. Также спикер затронул тему вакцинации: нужно ли людей заставлять прививаться, и сделал ли прививку сам Владимир Киселёв?