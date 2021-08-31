Смертельная авария в Юрьевце. Под колесами автомобиля погиб мужчина. Авария произошла около 9 вечера 30 августа на улице Ноябрьской в Юрьевце. По предварительным данным ГИБДД, 29-летний

Смертельная авария в Юрьевце. Под колесами автомобиля погиб мужчина. Авария произошла около 9 вечера 30 августа на улице Ноябрьской в Юрьевце. По предварительным данным ГИБДД, 29-летний водитель минивэна Мицубиси сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемой “зебре”. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии. На момент оформления ДТП погибший не был опознан – ему