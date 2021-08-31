Компания-оператор ГТС хочет, чтобы Россия продавала газ Украине напрямую.

Компания-оператор ГТС хочет, чтобы Россия продавала газ Украине напрямую.Несмотря на откровенную антироссийскую политику Украины и активную, но неудачную борьбу властей этой страны с проектом "Северный поток", Незалежная, меж тем, не готова отказаться от российского газа. Более того, она пытается диктовать свои условия по поставкам голубого топлива. Так, уже который раз на Украине пожаловались на газовый заговор России.Об этом сообщает со ссылкой на руководителя украинской компании-оператора газотранспортной сети, которого не устроил новый контракт, подписанный между Россией и Венгрией. Сергей Макогон распространил через свой аккаунт в Facebook заявление, что Россия действует по принципу "разделяй и властвуй".Чиновника не устроил тот факт, что Россия вместо поставок голубого топлива через Украину договорилась с Венгрией о новом маршруте, включающем в себя другие европейские государства. Макогон заявил, что российская газовая компания диктует свои условия на рынке и хочет контролировать поставки даже в тех странах, которые якобы отрицательно относятся к российскому газу.Кроме того, ведущий украинский чиновник в отрасли, косвенно обвинив Россию в газовом сговоре, по сути обосновал свое мнение тем, что наша страна принимает политические и в то же время экономически необоснованные решения. Он заявил, что новый газовый маршрут будет стоить дороже, но это делается якобы ради давления на Украину.