На протяжении нескольких месяцев общения, вводя потерпевшую в заблуждение, злоумышленница получила более 1 миллиона рублей...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы совместно с коллегами из ГУУР МВД России по г. Москве задержали приезжую женщину, подозреваемую в мошенничестве», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Полицейскими установлено, что злоумышленница познакомилась с жительницей столицы и сообщила о наличии у последней порчи. Женщины обменялись контактами и впоследствии стали общаться по телефону. Периодически злоумышленница звонила потерпевшей и уверяла ее о надвигающейся угрозе жизни членов ее семьи. Далее просила перевести определенную сумму за якобы проведенный обряд снятия порчи. Таким образом, на протяжении нескольких месяцев общения, вводя потерпевшую в заблуждение, злоумышленница получила более 1 миллиона рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую, ею оказалась 42-летняя приезжая из ближнего зарубежья.Следствием ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73