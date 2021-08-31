Вытащила животных из огня. В местечке Лучки Юрьев-Польского района произошло возгорание одного из частных жилых домов. По информации спасателей, огонь охватил не только жилое строение, но

Вытащила животных из огня. В местечке Лучки Юрьев-Польского района произошло возгорание одного из частных жилых домов. По информации спасателей, огонь охватил не только жилое строение, но также кровлю гаража и баню. Сообщение о пожаре появилось и в социальных сетях. В одном из постов сообщают, что ещё до прибытия спасателей одна из местных жительниц совершила геройский