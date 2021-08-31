Жители Киржача сообщили в соцсетях о происшествии в общественном транспорте. Якобы в автобус обстреляли из пневматического оружия. Как заверяет автор поста, 30 августа около 9 вечера в

Жители Киржача сообщили в соцсетях о происшествии в общественном транспорте. Якобы в автобус обстреляли из пневматического оружия. Как заверяет автор поста, 30 августа около 9 вечера в пассажирский автобус кто-то выстрелил 2 раза. Инцидент произошел на перекрестке улиц Пушкина и Свердлова. Две пули попали в боковое стекло автобуса. Очевидцы предположили, что стреляли из пневматического оружия.