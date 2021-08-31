В суд направлены два иска – к департаменту и «Владупрдору».
Ковровская прокуратура заставила департамент транспорта и дорожного хозяйства осветить аварийный участок дороги.
В ходе проверки выяснилось, что на участках трассы «Глебово-Крестниково-Сарыево-Волга», проходящей в границах сёл Осипово и Достижение Ковровского района, а также за их пределами отсутствует стационарное электрическое освещение.
«Из-за этого увеличивается вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий, не обеспечивается безопасность жизни и здоровья граждан, в том числе учащихся школ», - пояснили в прокуратуре Владимирской области.
Прокурор направил в суд два иска – к департаменту и «Владупрдору».
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.