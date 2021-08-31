Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным и сотрудникам правоохранительных органов. Эту меру глава государства анонсировал на съезде Единой России.

Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военным и сотрудникам правоохранительных органов. Эту меру глава государства анонсировал на съезде "Единой России".Военным и правоохранителям выплатят по 15 тысяч рублей за счет средств федерального бюджета. Их получат все вне зависимости от звания, включая военных курсантов. Из суммы единовременной выплаты удержания не производятся.Выплата обусловлена уровнем инфляции, который на фоне пандемии оказался выше прогнозируемого, заявил на съезде "ЕР" министр обороны Сергей Шойгу.В 2022-2023 годы будет проводиться повышенная индексация денежного довольствия военных и сотрудников правоохранительных органов. Соответствующее поручение Владимир Путин дал депутатам Госдумы.Ранее "Единая Россия" с правительством сроки единовременных выплат пенсионерам. Мера затронет более 43 миллионов граждан, отметила вице-премьер Татьяна Голикова.Пенсионерам, получающим деньги на банковскую карту, единовременная выплата поступит в четверг, 2 сентября.Выборы в Государственную Думу восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября. В пятерку лидеров общефедерального списка "Единой России" входят министр обороны Сергей Шойгу, иностранных дел Сергей Лавров, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.В Москве 24 августа прошел второй этап съезда "ЕР". Партия утвердила , с которой она пойдет на выборы в Госдуму. Владимир Путин внес в документ свои инициативы.