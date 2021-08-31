Изменения связаны со снятием коронавирусных ограничений.

С 1 сентября УФНС по Владимирской области отменяет приём и обслуживание налогоплательщиков по предварительной записи. Изменения связаны со снятием коронавирусных ограничений.Отделение будет работать по следующему графику:- понедельник, среда: 09:00 – 18:00;- вторник, четверг: 09:00 – 20:00;- пятница: 09:00 – 16:45;«Исключение будет сделано для Вязников, Гороховца, Кольчугина, Меленок, Петушков, Судогды и Суздаля. Они будут принимать население только по записи через сервис «», - пояснили в пресс-службе ведомства.В налоговой напоминают, что посетители должны приходить в защитных масках и соблюдать требования Роспотребнадзора.Напомним, что большинство услуг доступны при помощи на сайте организации.«В , и можно заплатить налоги, уточнить данные по имуществу, отправить декларацию 3-НДФЛ и документы для получения налогового вычета, провести сверку с бюджетом, уточнить невыясненные платежи», - подчеркнули в ФНС.По интересующим вопросам владимирцев просят звонить Единый контакт-центр: 8-(800) 222-22-22.