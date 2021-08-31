<a href="https://33live.ru/novosti/31-08-2021-s-1-sentyabrya-kulturnye-uchrezhdeniya-vladimirskoj-oblasti-otkroyut-dveri-dlya-molodezhi-s-pushkinskimi-kartami.html" target="_blank">С 1 сентября культурные учреждения Владимирской области откроют двери для молодежи с Пушкинскими картами</a> -
[url=https://33live.ru/novosti/31-08-2021-s-1-sentyabrya-kulturnye-uchrezhdeniya-vladimirskoj-oblasti-otkroyut-dveri-dlya-molodezhi-s-pushkinskimi-kartami.html]С 1 сентября культурные учреждения Владимирской области откроют двери для молодежи с Пушкинскими картами[/url] -