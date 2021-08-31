О наблюдении за традиционным и электронным голосованием в Москве рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, журналист Алексей Венедиктов.

О наблюдении за традиционным и электронным голосованием в Москве рассказал руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице, журналист Алексей Венедиктов.В дни выборов в Общественном штабе будет находиться группа разбора, видеоцентр и колл-центр, сообщил Венедиктов.Группа разбора займется проверкой сообщений с участков с возможностью просмотра записей с камер видеонаблюдения. В видеоцентре будут отслеживать ситуацию на избирательных комиссиях по трансляции с камер.Кроме того, в штабе будут располагаться три участковых избирательных комиссии дистанционного голосования и электронный штаб.Расположение на одной площадке позволит эффективно наблюдать за чистотой дистанционного голосования, контролировать печать бюллетеней и оперативно получать статистику.По словам Венедиктова, это позволит дополнительно сверить число зарегистрированных на дистанционное голосование избирателей, а также полученных бюллетеней и отданных голосов."Таким образом, мы сделали единую площадку, где все системы наблюдения собраны в одном месте", – отметил журналист.Единая система позволит оперативно отвечать на вопросы по дистанционному голосованию, быстро реагировать на сообщения с участков и в случае необходимости принимать решение о направлении мобильной группы на место.Любой желающий может следить за голосованием при помощи обзервера. Это интернет-страница в интернете, где в зашифрованном виде будет находиться статистика по всем действиям голосующихВ Москве с 17 по 19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы, довыборы в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино. за голосованием будут 15 тысяч активистов.