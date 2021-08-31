На Ореховом бульваре злоумышленник подошел сзади к 74-летнему москвичу и вырвал у него из рук портфель с денежными средствами в размере 1,4 млн рублей...

«Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО и ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали подозреваемого в разбойном нападении», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что на Ореховом бульваре злоумышленник подошел сзади к 74-летнему москвичу и вырвал у него из рук портфель с денежными средствами в размере 1,4 млн рублей. Один из прохожих побежал за нападавшим. Однако тот стал угрожать очевидцу предметом, похожим на нож, после чего с похищенным с места происшествия скрылся.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские на улице Маршала Тухачевского задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний приезжий. Часть похищенного изъята.По данному факту следствием ОМВД России по району Орехово-Борисово Южное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22