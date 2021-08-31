1 Сентября купить алкоголь во Владимирской области будет нельзя. Запрет касается всей алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки. Напомним, соответствующий закон ввели в 2014 году

1 Сентября купить алкоголь во Владимирской области будет нельзя. Запрет касается всей алкогольной продукции, включая пиво и пивные напитки. Напомним, соответствующий закон ввели в 2014 году под номером 111-ОЗ «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Владимирской области». Купить алкоголь можно, как обычно, только в заведениях общепита. На