Средства взыскали судебные приставы.

Судебные приставы взыскали в пользу бывшего сотрудника стекольного завода 800 тысяч рублей. За время работы на предприятии он недополучил зарплату на указанную сумму.Дело в том, что с 2019 года в компании введена процедура внешнего управления. Работник был вынужден отправиться в суд, чтобы вернуть причитающееся. Правосудие постановило выплатить удержанное жалованье, но выполнять решение Фемиды на заводе не спешили.УФССП возбудила исполнительное производство и арестовала счета предприятия. Мера подействовала. Гражданину перечислили кровно заработанные в полном объёме.