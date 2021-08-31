Во время аварии подросток был пьян.

Полиция Камешковского района завершила расследование уголовного дела против 18-летнего подростка. Молодой человек обвиняется в ДТП, в результате которого погиб его ровесник.В мае подозреваемый, управляя машиной «ВАЗ», вылетел в кювет и врезался дерево. После аварии автомобиль загорелся. Находившийся в салоне 18-летний пассажир погиб, а фигурант скрылся с места происшествия.«Злоумышленника поймали. В содеянном он сознался. Парень не имеет водительского удостоверения, во время поездки был пьян», - уточнили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.Теперь ему грозит 12 лет колонии.