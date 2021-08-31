Еще двоих человек пожарные спасли от огня и дыма – их жизням угрожала реальная опасность. ЧП произошло в ночь на 31 августа на Октябрьском переулке в Муроме. Загорелась кровля дома №3. На

Еще двоих человек пожарные спасли от огня и дыма – их жизням угрожала реальная опасность. ЧП произошло в ночь на 31 августа на Октябрьском переулке в Муроме. Загорелась кровля дома №3. На тушение жилой двухэтажки выехали 19 спасателей и 6 спецмашин. Пожарные сформировали звено газодымозащитной службы для эвакуации жителей и тушения возгорания. Огнеборцам удалось не