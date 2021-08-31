После ремонта её вернут на прежнее место.

В Муроме на площади Труда демонтировали ржавую 13-тонную стелу. Объект разобрали в рамках благоустройства общественного пространства.В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на территории заменят плитку, оборудуют новый фонтан, уличное освещение и скамейки. Работы должны завершиться к ноябрю 2021 года.Что касается стелы, то местами коррозия достигла угрожающих масштабов. Конструкцию увезли на ремонт, после которого установят на прежнее место. Стоимость восстановления оценивается в 566 тысяч рублей.Напомним, что достопримечательность в виде колосьев с серпом и молотом появилась на месте бывшей Московской в 70-х годах.