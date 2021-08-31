Во время возгорания один из жильцов не спал. Он своевременно обнаружил пожар, вызвал пожарную охрану и разбудил соседей.

Пожарные МЧС спасли двух человек и отстояли жилые квартиры при пожаре в многоквартирном доме в Муроме.31 августа в 2.58 на Октябрьском переулке загорелся дом №3. По прибытии спасателей было установлено, что горит крыша двухэтажного четырёхквартирного деревянного дома.Пожарные незамедлительно сформировали звено газодымозащитной службы для спасения людей и тушения огня. Через окно первого этажа были эвакуированы двое жильцов, ещё 10 человек со второго этажа выбрались до прибытия подразделений МЧС.Площадь пожара составила 90 квадратных метров, сгорело имущество коридоров и кровля. Пожарные не допустили распространения огня на другие квартиры.По предварительным данным дознавателей ведомства, пожар произошёл из-за неисправности электропроводки или электрооборудования.Как пояснили в пресс-службе МЧС, к счастью, один из жильцов не спал. Он своевременно обнаружил пожар, вызвал пожарную охрану и разбудил соседей.На происшествие выезжали 6 единиц техники и 19 человек.