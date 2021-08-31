Рейдовые и проверочные мероприятия состоялись в Ковровском и Петушинском районах.

Сотрудники ГИБДД продолжают проводить мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.В Коврове полицейские совместно с членами народной дружины «Мотор» провели рейды по местам, где подростки чаще всего катаются на велосипедах. Полицейские напомнили о соблюдении Правил дорожного движения на конкретных участках дороги, в том числе лицам, управляющим средствами индивидуальной мобильности.Совместно с воспитанниками клуба «Ровесник» полицейские провели проведена акцию «ПДД – правила жизни» в центральном парке Коврова. Активисты клуба совместно с инспектором по пропаганде БДД побеседовали о правилах безопасного поведения на улицах и дорогах с юными отдыхающими парка, напомнили элементарные правила, соблюдение которых поможет избежать опасных дорожных ситуаций.Кроме того, проведены обследования пешеходных переходов вблизи образовательных организаций и подъездных путей к ним. По выявленным недостаткам собственникам выданы предписания на устранение недостатков.Надлежащее обустройство пешеходных зон вблизи детских дошкольных и образовательных учреждений проверили сотрудники полиции и в Петушинском районе. Мероприятия проведены совместно с надзорными органами.