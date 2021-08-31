Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу в России.

Оперативный штаб обнародовал свежую статистику по коронавирусу в России.За минувшие сутки в России были выявлены 17 813 новых случаев коронавируса. При этом, в официальной статистике содержатся данные о том, что за те же 24 часа выздороветь успели 18 624. Количество летальных исходов оценивается в 795.Больше всего случаев заражения зарегистрированы в Москве. За сутки в столице выявили 1162 заболевших, передает . На втором месте оказалось Подмосковье, власти которого отчитались о 758 новых случаев коронавируса. Санкт-Петербург с 513 заболевшими выбыл из тройки лидеров печального антирейтинга, уступив свое место Свердловской области, в которой ковид подхватили за сутки 516 пациентов.Таким образом, за все время наблюдений в России было зарегистрировано 6 918 965 случаев коронавируса. За это же время число пациентов, которые успели выздороветь, составило 6 181 054. Летальных исходов насчитали 183 224.Специалисты напоминают, что россиянам следует соблюдать необходимые методы предосторожности. Масочный режим продолжает действовать по всей стране. Чтобы избежать полного локдауна граждан просят внимательнее относиться к собственному здоровью.Большие надежды возлагаются на вакцинацию. Применение прививок от коронавируса может способствовать возвращению к нормальной жизни.