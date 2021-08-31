Одной из причин снижения цен может быть изменение условий льготной ипотеки.

В России впервые за год зафиксировали заметное снижение цен на жилье, рассказали участники рынка недвижимости. Так, по итогам июля 2021 года средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась в Омске на 1,5%, в Челябинске — на 1%, в Перми — на на 0,6%, в Уфе — на 0,4%, сообщил Известиям директор федеральной компании Этажи Ильдар Хусаинов.Также снижение цен зафиксировано в Москве, отметили аналитики агентства недвижимости Мериум. В частности, в июле в Юго-Восточном административном округе столицы (ЮВАО), где строят больше всего жилых комплексов массового сегмента, средняя стоимость квадрата новостроек снизилась на 1,5%. Падение цен в ЮВАО произошло впервые за последний год, подчеркнули аналитики.По данным системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, в Москве по итогам июля снизились как средняя стоимость квадратного метра, так и средняя стоимость лота. Первый показатель — с 349 тыс. до 348 тыс. рублей, второй — с 22 млн до 21 млн рублей. По словам управляющего партнера ВекторСтройФинанс Андрея Колочинского, возможно, снижение произошло из-за выхода нового объема предложения по более низкой стоимости или за счет точечных скидок, которые предлагают застройщики в менее ликвидных проектах.По предварительному прогнозу аналитиков Метриум, по итогам августа средняя стоимость квадратного метра массовых новостроек в Москве может понизиться на 1,7% из-за увеличения нового объема предложения на 10,8%.