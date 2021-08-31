В Суздале открылась обновленная экспозиция «Сплетение судеб». Зарисовки военнопленных, памятные вещи и фотографии. Открывшаяся еще в 2003 году выставка, теперь дополнена новыми подлинными

В Суздале открылась обновленная экспозиция «Сплетение судеб». Зарисовки военнопленных, памятные вещи и фотографии. Открывшаяся еще в 2003 году выставка, теперь дополнена новыми подлинными предметами. Расположилась она в Спасо-Евфимиевом монастыре. И занимает три зала. Первый посвящен событиям Второй мировой войны. В те годы обитель служила местом размещения итальянских пленных офицеров. Второй зал рассказывает о великом режиссере