Злоумышленницу периодически приглашали для уборки квартиры одного из домов. После одного из визитов уборщицы хозяйка квартира обнаружила пропажу денежных средств...

Сотрудники Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Замоскворечье задержали подозреваемую в попытке хищения денежных средств.Установлено, что злоумышленницу периодически приглашали для уборки квартиры одного из домов на Космодамианской набережной. После одного из визитов уборщицы хозяйка квартира обнаружила пропажу денежных средств в размере свыше 522 тысяч рублей, находившихся в шкафу гардеробной комнаты.В ходе проверки полицейские по адресу места происшествия задержали подозреваемую – 29-летнюю приезжую женщину. Злоумышленница не успела распорядиться похищенным по своему усмотрению. Денежные средства у неё изъяты.По данному факту следствием ОМВД России по району Замоскворечье возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60