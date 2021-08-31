Владимир Киселёв проверил готовность сельских школ к учебному году. Председатель ЗакСобрания области с визитом посетил Собинский район. Одна из остановок – школа села Рождествено. Запах

Владимир Киселёв проверил готовность сельских школ к учебному году. Председатель ЗакСобрания области с визитом посетил Собинский район. Одна из остановок – школа села Рождествено. Запах свежей краски, помытые окна – это образовательное учреждение ждет отдохнувших за лето учеников. Коллектив школы с гордостью провел для Владимира Киселёва экскурсию. Владимир Киселёв, председатель Законодательного собрания Владимирской области Главное,