Фигуранты заказали технику на условиях отсрочки платежа и, не внеся оплату, реализовали её.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 30 и 34-летнего мужчин, подозреваемых в мошенничестве.
Установлено, что один из фигурантов, житель Вязников, заказал у Интернет-провайдера акустические колонки и роутеры на условиях отсрочки платежа. Впоследствии приобретенную технику он продал, так и не внеся оплату провайдеру.
Аналогичным образом завладел имуществом его приятель из Гусь-Хрустального района.
Общая сумма причиненного собственнику ущерба составила 45 000 рублей.
Деньги злоумышленники потратили.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.