Фигуранты заказали технику на условиях отсрочки платежа и, не внеся оплату, реализовали её.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Владимиру в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 30 и 34-летнего мужчин, подозреваемых в мошенничестве.Установлено, что один из фигурантов, житель Вязников, заказал у Интернет-провайдера акустические колонки и роутеры на условиях отсрочки платежа. Впоследствии приобретенную технику он продал, так и не внеся оплату провайдеру.Аналогичным образом завладел имуществом его приятель из Гусь-Хрустального района.Общая сумма причиненного собственнику ущерба составила 45 000 рублей.Деньги злоумышленники потратили.В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.