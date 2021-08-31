31.08.2021

2021-08-31 17:35:04

Владимирские учителя на августовском педсовете обсудили проблемы современного образования

Что волнует преподавателей? Как найти подход к поколению "z"? Готовы ли школы к открытию? Об этом в нашем репортаже.



Чего не хватает преподавателю для полноценного счастья? Видеть отдачу от детей, получать адекватную нагрузку, зарплату и отдыхать. 70 процентов педагогов в разной степени переживают синдром эмоционального выгорания - это состояние, развивающееся на фоне хронического утомления, истощающее энергию, эмоции и личностные ресурсы, рассказывает в докладе методист Ирина Алеева.



Ирина Алеева, методист городского информационно-методического центра:



- Нагрузка педагогов растет. Растет по разным причинам: от того, что насыщенная программа, очень большие требования ФГОСов и растет ещё, к сожалению, потому что у нас большой дефицит педагогов, а количество детей увеличивается и вот эта нагрузка сейчас ложится на тех, кто работает в школе и детских садах.



Тема августовского педсовета - "Психолого-педагогические вызовы современного образования: проблемы, опыт, решения". Психологи, тренеры, методисты - рассказывают, как достичь позитивного общения между учеником, преподавателем и родителями, а школу сделать безопасной. Первого сентября во владимирские школы придут 39 тысяч детей - это почти на 900 школьников больше, чем годом ранее. Не хватает ста тридцати педагогов. В дефиците учителя английского, истории, русского, физики, математики и физкультуры.



Елена Малик, начальник управления образования администрации города Владимира:



- Все школы абсолютно нашего города приняты к учебному году. 127 миллионов рублей было выделено на подготовку школ. И, наверное, из основных показателей: 600 новых окон появилось, чего раньше не было никогда в таком объеме. До этого мы заменили все окна во всех детских садах, 18 крыш. Ну и, конечно, работы по обновлению самих помещений внутри.



Кроме того, открывает двери новая 46-я школа в микрорайоне Коммунар. Что касается дистанционного обучения, по словам чиновницы, оно не планируется, но школы к нему готовы.



Любовь Истратова, Егор Герасимов. «Вести-Владимир».