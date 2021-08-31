31.08.2021

2021-08-31 22:25:05

Владимирский предприниматель обустраивает для горожан парк с реликтовыми соснами

Остров реликтовых сосен превратится в общественный парк. На 2-м Сосенском проезде кипят работы по его обустройству. Это частная инициатива владимирца Александра Смирнова. Каким он видит новое пространство для города? Выяснила Мария Платанюк.



Реликтовые кроны буквально подпирают небо. Вековые сосны - доминанта нового общественного парка. Его создатель Александр Смирнов рассказывает: идею подсказала сама природа. Территория на втором Сосенском проезде преображается по частной инициативе. Но ради города. Хотя ещё недавно всё было иначе.



Александр Смирнов, предприниматель, создатель общественного соснового парка:



- Вот кто-то развел костёр в сосне, следы костра, огня, ожога. Она начала гнить. А это вот обруч, следы наверху - это следы от обруча, проволоки, к которому был привязан скворечник. Остальные я успел срезать.



И таких "варварских отметин" на соснах немало. Территория, где растут реликтовые деревья, больше напоминала свалку. Первые "Камазы" с мусором, по словам Александра Юрьевича, отправились отсюда 5 лет назад. Земля расчищена от ядовитого клёна. Сосны буквально "вздохнули". Землю предприниматель взял в аренду у города. Парк, его он создаёт на собственные средства, будет открыт для всех владимирцев.



Александр Смирнов, предприниматель, создатель общественного соснового парка:



- Знаете, как у "Маленького принца": встал поутру, умылся - наведи порядок на своей планете. Это моя планета, и я хотел сделать какой-то уютный парк для отдыха, для посещения.



Величественных сосен - больше двадцати. Ни одна не пошла "под топор". Все затевалось для их сохранения. Это не просто памятник природы. Территория в определённом смысле - историческая.



Мария Платанюк, специальный корреспондент:



- Остров реликтовых сосен ценных пород - остаток большого природного массива Сосенки. Именно он изображён на панораме города Владимира от 1769-го года со стороны Москвы. Так что возраст этих деревьев почтенный.



А вот какой будет планировка общественного парка? Ландшафтному дизайнеру Анне Гавриловой эти сосны напоминают южные пинии, холмистый рельеф - Рим, камни - Карелию. Но в любом случае, это будет уникальная территория. Владимирское "Зарядье" со своим колоритом. Красоту рельефа подчеркнёт изумрудная зелень. Один из главных нюансов - учесть огромную корневую систему деревьев-гигантов.



Анна Гаврилова, ландшафтный дизайнер:



- Получились ярусы, получились бесцементные подпорные стены, которые держатся за счёт массы камня. Камень наш, местный. Это известняк. Сюда будет досажен массив горных сосен или можжевельника, и эти камни будут выглядывать из лап, вот этих вот, зелёных, получится невероятно.



Обустройство парка в разгаре. Основной объём намерены завершить в этом году. Мыслей много. Тем более, позволяет площадь. Тему камня, возможно, продолжат копии белокаменных рельефов владимирских храмов. Александр Смирнов говорит и о "сопричастности". Своё, именное дерево среди реликтовых сосен сможет посадить любой желающий.



Мария Платанюк, Александр Голубев. "Вести-Владимир".



