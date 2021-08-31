Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 1 сентября вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует о том, что 1 сентября вступает в силу Федеральный закон от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амнистия»).Документ, разработанный при участии Росреестра, поможет урегулировать вопросы оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых они расположены.Руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Сарыгин А.А. отметил: «Основными целями принятия закона о «гаражной амнистии» являются, в первую очередь, возможность собственника «узаконить» права на объекты гаражного назначения и земельные участки, что обеспечит защиту прав и законных интересов граждан. Кроме того, наполнение ЕГРН сведениями о правообладателях указанных объектов недвижимости позволит государству получать определенную информацию об объекте и правах, например, при решении вопросов благоустройства, а также для вовлечения в налоговый оборот данных объектов недвижимости».Положения данного закона распространяются на гаражи, построенные до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, то есть до 30 декабря 2004 года; являющиеся капитальными строениями (имеющие прочную связь с землей); а также не признанные самовольной постройкой по суду или решению органа местного самоуправления.При этом действие «гаражной амнистии» распространяется не только на владельцев гаражей, соответствующих указанным выше критериям, но также на их наследников либо граждан, которые приобрели данный гараж.Кроме того, гаражами признаются одноэтажные гаражи, которые блокированы общими стенами с другими одноэтажными гаражами, сведения о которых внесены в ЕГРН как о помещениях в здании или сооружении.До 1 сентября 2026 года гражданин, использующий гараж, являющийся объектом капитального строительства и возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса, имеет право на предоставление в собственность бесплатно земельного участка,находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен, если:- земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему либо право на использование такого земельного участка возникло у гражданина по иным основаниям;- земельный участок образован из земельного участка, предоставленного или выделенного иным способом гаражному кооперативу либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив, для размещения гаражей, либо право на использование такого земельного участка возникло у кооператива (организации) по иным основаниям и гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение. Данные положения полежат применению также в случае, если гаражный кооператив, членом которого являлся гражданин, прекратил существование. Региональные органы власти наделены полномочиями по определению дополнительного перечня документов, на основании которых гражданин может зарегистрировать гараж по «гаражной амнистии».Данным законом урегулированы вопросы использования гражданами земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства.Для удобства граждан Росреестром разработаны Методические рекомендации для граждан по применению Закона о «гаражной амнистии», которые в доступной форме помогут гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке. В методичке также прописаны полномочия органов государственной власти субъектов и органов местного самоуправления при реализации закона, в том числе указано, какое содействие муниципалитеты вправе оказывать гражданам в приобретении прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.Ознакомиться с рекомендациями можно в региональном блоке официального Росреестра в разделе «Пресс-центр» - «Новости» перейдя по .