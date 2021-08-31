За первые три месяца доходы упали на 15%.

Среднедушевой доход жителей Владимирской области во втором квартале 2021 года составил 28 285 рублей. По сравнению с прошлым годом благосостояние владимирцев улучшилось на 13,1%. Об этом сообщает Владимирстат.Интересно, что за первые три месяца доходы упали на 15%. В целом за полугодие показатель превысил 26 284 рубля. Для сравнения, прирост относительно 2020 года составил 1,5%.«Среднемесячная номинальная начисленная зарплата за шесть месяцев составила 36 700 рублей, в июне – 39 754. Рост составил 9,7% и 12,3% соответственно. Долги по выплатам на 1 августа отсутствуют», - подчеркнули в статистическом ведомстве.