Работы ведутся на 19 участках.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» создал цифровую ремонта теплосетей. Владимирцы в режиме онлайн могут отследить участки, на которых энергетики производят реконструкцию коммуникаций.Для пользователей сроки завершения работ. Зеленым цветом отмечены готовые объекты. Сейчас в эксплуатацию сданы теплосети на улицах Егорова, Василисина, Комиссарова, Благонравова, Сперанского и Мира. Ещё на 19 трубопроводах, отмеченных красным цветом, работы продолжаются.Напомним, что в 2021 году компания заменит около 26 километров инженерных сетей. Стоимость работ составит 450 млн рублей. В местах перекладки труб запланировано благоустройство дорог и прилегающих территорий.