Руководство компании обсудило вопрос с заместителем губернатора Александром Ремигой.

«Иткол-Точмаш» планируют наделить статусом промышленного технопарка. В последний день лета руководство области встретилось с руководством площадки и двумя резидентами - «Солвис» и «Русалокс».Первая компания специализируется на изготовлении современной корпусной и мягкой мебели.«Она способна выпускать свыше 7500 единиц продукции в месяц или 80 тысяч в год. Ассортимент превышает 100 наименований. В перспективе наращивание объёмов производства до 160 тысяч», − отметил вице-губернатор Александр Ремига.«Русалокс» - изготавливает теплоотводящие элементы. Предприятие приступило к проектированию светодиодных светильников специального назначения, а также разработала линейки энергоэффективных решений для освещения улиц, объектов ЖКХ и промышленности, а также офисов, архитектурной подсветки зданий.Территория заинтересована в получении статуса промышленного технопарка, что позволит претендовать на меры господдержки.Первый заместитель губернатора подчеркнул, что вопрос прорабатывается. Окончательное решение за Министерством промышленности РФ.