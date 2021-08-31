При этом 5 234 собственника подали заявки.

Во Владимирской области от возможности подвести газ к частным домам отказались 1 205 собственников. При этом 5 234 владельца подали заявки в Александровском, Ковровском, Судогодском и Киржачском районах.По информации директора департамента ЖКХ Владимирской области Елены Семеновой, 33-ий регион газифицирован на 83,2%. На селе показатель едва превышает 50%.«В целом в регионе голубым топливом обеспечены 720 населённых пунктов. По программе газификации будет построено более 1,5 километров коммуникаций. Газ придёт в 187 сёл и деревень», - подчеркнула она.В целом газификация требуется в 1500 населенных пунктах, но во многих из них проживает по 10-20 человек, а очередь выстраивается в зависимости от численности населения.