31.08.2021

2021-08-31 18:35:04

Во Владимирской области можно оформить банковскую карту школьника и контролировать траты по ней

Платежная карта для школьника - атрибут его современности, альтернатива наличным в карманных расходах. Хранить деньги на пластике школьнику гораздо удобнее и безопаснее. Если карта потеряется, ее можно быстро заблокировать (сохранив таким образом деньги на счете), а затем перевыпустить. Оплачивая покупки картой, ребенку труднее ошибиться со сдачей. А если денег на покупку не хватило, родители могут оперативно пополнить его счет.



Сейчас банки предлагают специальные мобильные приложения для детей. С их помощью дети сами могут отслеживать баланс своей карты, откладывать деньги, копить бонусы и получать скидки, смотреть видео и проходить тесты о финансах. Банки знакомят своих будущих клиентов с финансовым миром, используя образовательно- развлекательный контент. Владельцы карт становятся участниками бонусной программы и получают кешбэк от собственных трат по карте.



Оформить карту на ребенка просто: достаточно заказать ее онлайн или в отделении банка, выбрать один из оригинальных вариантов дизайна и указать адрес офиса банка, в котором клиенту удобно ее получить.



Причем карта может быть только дебетовой – ни один банк не даст несовершеннолетним доступ к кредитным продуктам.



У взрослых всегда остается право контролировать траты ребенка. Родители детей до 14 лет могут заказать дополнительную детскую карту к своему счету, и управлять лимитами по этой карте. Можно попросить банк отключить возможность свободно расплачиваться дополнительной картой в интернете. При каждой попытке ребенка совершить онлайн-покупку родители будут получать СМС с кодом подтверждения операции.



Школьники старше 14 лет могут сами оформить платежную карту с отдельным личным счетом. Но родительский контроль возможен и здесь. Ребенок в возрасте от 14 до 18 лет может открывать счета только при наличии письменного согласия своих родителей, усыновителей или попечителя, которые уверены в финансовой грамотности своего ребенка. Кроме того, законные представители ребенка имеют право получать в банке сведения как о его счетах, так и о совершаемых по ним операциях.



При этом риски использования карт школьниками существуют. Зачастую дети передают свою карту посторонним, а также публикуют ее реквизиты в интернете. Этим они нередко подвергают риску финансы семьи, поскольку у многих подростков карты привязаны к родительским. Старших школьников заманивают предложениями легкого заработка, используя в качестве «дропов» — подставных лиц, на счет которых поступают похищенные деньги с целью дальнейшего обналичивания. Ребят соблазняют получением призов и псевдо-выигрышей в социальных сетях. Поэтому при оформлении карты сразу же стоит научить ребенка правилам безопасности ее использования: никому не давать



свою карту даже на время, никому не сообщать ПИН-код, CVC/CVV-код с обратной стороны карты, а также секретные коды, которые приходят на телефон при покупках, чтобы данные не попали мошенникам. Кроме того, ребенку важно знать, что, если ему звонят якобы из «службы безопасности банка», не нужно вести никаких переговоров, а сразу сообщить родителям. Школьники должны знать, что «легких» денег не бывает и быть осторожнее с любыми предложениями переводов и снятия денег для незнакомцев, рассказал заместитель управляющего Отделением Владимир Банка России Александр Хлысталов.







Фото: pexels.com