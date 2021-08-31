Образовательным учреждениям Владимирской области рекомендовано проводить праздничные линейки Дня знаний отдельно по классам. Кроме того, рекомендовано ограничиться торжествами только на

Образовательным учреждениям Владимирской области рекомендовано проводить праздничные линейки Дня знаний отдельно по классам. Кроме того, рекомендовано ограничиться торжествами только на свежем воздухе. А вот “посторонним лицам” принимать участие в торжественных мероприятиях строго запрещено, сообщают власти области. Администрации школ разрешается сделать послабление только для родителей первоклассников и выпускников. Ограничения приняты на основании рекомендаций Роспотребнадзора, добавляют в