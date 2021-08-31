На три меньше, чем накануне. Суточный прирост на спаде уже пятые сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 49 217. В лидерах по приросту

На три меньше, чем накануне. Суточный прирост на спаде уже пятые сутки. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе теперь 49 217. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 29 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 26. Всего с начала пандемии в областном центре уже 11 398 заражённых. Общая статистика по области