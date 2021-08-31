31.08.2021

2021-08-31 12:35:47

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (32(9778) от 31 августа 2021 года).

СТАРТ ДАЁТ МОСКВА!

Выстрел из стартового пистолета, секунды — и на финишной прямой уже есть лидеры! В парке Северное Тушино проходит лично-командный чемпионат аппарата ГУ МВД России по г. Москве по легкоатлетическому кроссу. Читайте на странице 2.



А МНОГО ЛЬ МАШИНА ДАЁТ МОЛОКА?

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Москворечье-Сабурово задержали сотрудника организации, подозреваемого в краже молочной продукции. Читайте на странице 2.



ЭТОТ ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ

К автоинспекторам, нёсшим службу на Варшавском шоссе, обратилась женщина, которая держала за руку ребёнка. Она пояснила, что обнаружила заплаканного малыша одного в автобусе. Продолжение на странице 2.



ПЕРВЫЙ НА ЮГО-ВОСТОКЕ

Старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Рязанскому району г. Москвы (ЮВАО) майор полиции Андрей ДУНАЕВ по итогам минувшего года стал победителем регионального этапа конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии». Читайте на странице 3.



ФОРС-МАЖОРЫ СЛУЧАЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА ДЕЖУРСТВАХ

2 сентября отмечают свой профессиональный праздник сотрудники ППСП — патрульно-постовой службы полиции. Читайте на странице 4.



РОТА И ЕЁ КОМАНДИР

По итогам 7 прошедших месяцев лучшей среди аналогичных столичных подразделений Западного административного округа стала рота ППСП ОМВД России по Можайскому району, возглавляемая майором полиции Андреем ЛИНКОВЫМ. Сегодня мы проведём некоторое время среди сотрудников роты, пообщаемся с её командиром. Читайте на странице 5.



ЛЕКАРИ ИЗ ПОДВОРОТНИ

В Черёмушкинском районном суде Москвы на скамье подсудимых оказалось рекордное количество граждан — адресатами приговора стали сразу аж 15 человек, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Читайте на странице 5.



ПРОФЕССИЯ — ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ

В своём интервью начальник отделения методического обеспечения психологической работы ОМПО УВД по ЦАО майор внутренней службы Наталья ГУСЕВА рассказала, как поддерживают в подразделении психическое здоровье. Читайте на странице 6.



ВОЗДУШНЫЙ ШАРИК И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА: В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛ

Состоялся круглый стол «Безопасность в школе: новые вызовы и пути их решения». В нём принял участие начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ. Читайте на странице 6.



МАСКА НЕ ПОМОГЛА

Всегда заманчиво в одном материале охватить сразу несколько злободневных тем, которые мы периодически обсуждаем на своих страницах. Читайте на странице 7.



ПО ФАКТУ ЛЖЕ-ЮРЕ

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из Главного следственного управления столичного полицейского главка пресечена деятельность этнической группировки, участники которой подозреваются в мошенничестве в отношении пожилых граждан. Продолжение на странице 7.



ПРЕСТУПИТЬ ЗА ПРОЦЕНТЫ

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции при силовой поддержке сотрудников отдельного батальона ППСП УВД по ЗАО пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных финансовых операций. Подробности читайте на странице 7.



ЧЕТВЕРОНОГИЕ СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Немцы не верили своим глазам. Идя в решающую атаку на окружённых и истощённых боями людей, они ожидали пуль и штыков, но никак не клыков. Сто пятьдесят овчарок Львовской пограншколы буквально разорвали наступающих фашистов. Читайте на странице 8.



ЖЕЛЕЗНОЮ ДОРОГОЙ МЫ НАЧИНАЕМ ПУТЬ

Корреспонденты «Петровки, 38» заступили на дежурство с сотрудниками линейного отдела МВД России на станции Москва-Ленинградская. Нам предстоит отправиться на скоростном электропоезде в подмосковные Химки. Читайте на странице 9.



ЦЕННЫЙ РАРИТЕТ — КНИГА ОТЗЫВОВ

Экспозиция истории Московского уголовного розыска привлекала и продолжает привлекать внимание своей таинственностью. Прибавляет интриги и само её нахождение в стенах легендарной Петровки, 38. Читайте на странице 10.



ОСЁТР НЕМАРКИРОВАННЫЙ

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного полицейского главка совместно с Росрыболовством при силовой поддержке 2-го специального полка полиции ГУ МВД России по г. Москве из незаконного оборота изъята немаркированная рыбная продукция. Продолжение на странице 10.



ПРИМЕТЫ ОПИСАНЫ ВЕРНО

Новый 1854 год — год военный. Уже несколько месяцев гремят на Кавказе пушки, штурмуются горские крепости, идут жаркие схватки с турецким воинством, в Синопском сражении русским Черноморским флотом под командованием вице-адмирала Нахимовым недавно разгромлена турецкая эскадра, но в Москве начало года всё-таки скорее похоже на затишье перед бурей. Читайте на странице 11.



ОБ УЛУЧШЕНИИ ВПРОК ЗНАЕТ «БУГОРОК»

В комплексе лечебно-профилактических мероприятий, направленных на укрепление здоровья личного состава органов внутренних дел, пенсионеров МВД России и членов их семей особое место занимает санаторно-курортное лечение и оздоровление. Читайте на странице 12.



БУРЖУАЗНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию очерков, посвящённых истории Московского уголовного розыска. Они являются составной частью нового сборника, готовящегося Советом ветеранов МУРа под общей редакцией бывшего начальника УУР Юрия ФЕДОСЕЕВА. Подробности читайте на странице 13.



ПЛАСТЫ ИСТОРИИ ПОДНЯВ…

Врага надо знать в лицо. Это фраза уже давно сподвигла коллектив Студии писателей МВД России на работу как с отечественными, так и с зарубежными архивами. Уникальной книгой «Дневник карателя. Эрик фон дем Бах-Зелевский», вышедшей недавно в столичном издательстве «Вече», коллектив ведомственных авторов может по праву гордиться. Читайте на странице 14.



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Серьёзный юбилей — 60 лет — отметил 22 августа начальник Культурного центра ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий РЫБАЛЬЧЕНКО. Читайте на странице 14.



СТАС НАМИН: «Я ВСЁ ДЕЛАЮ БЫСТРО, НО НИКУДА НЕ ТОРОПЛЮСЬ»

В творческой среде Стас Намин приобрёл репутацию «человека эпохи Возрождения» — универсального творца, преуспевающего на многих поприщах. Читайте на странице 15.



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