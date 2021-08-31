Сумма просроченных обязательств перед кредиторами превысила 26 млн рублей.

Компания «Чистый Владимир», занимающаяся вывозом мусора, признана банкротом. Организация задолжала ООО «Спецтехавто» крупную суммуПо инициативе владельцев Марьинского полигона с 6 октября 2021 года в отношении структуры ввели процедуру наблюдения, а 19 августа она стала неплатёжеспособной.Кредиторы: ООО «Трансстрой», «Реал-Медиа», «Спецтехавто», налоговая служба и семья Елесиных потребовали взыскать с ОООшки 26,6 млн рублей. Изучив ситуацию, суд пришёл к выводу, что у должника нет имущества, за счёт продажи которого он мог бы закрыть вопрос. В результате арбитраж начал конкурсное производство. Управляющим назначен Роман Моргунов.Между тем, представители регоператора по вывозу ТКО - ООО «Биотехнологии» - уверены, что банкротство компании не скажется на качестве предоставляемой населению услуги.