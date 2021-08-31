С ними провели маскотерапию.

Работа с эмоциональным состоянием женщин, отбывающих срок в тюрьме, важная составляющая оказания психологической помощи, уверены во ФСИН Владимирской области.«Все непроработанные и негативные эмоции оказывают разрушительное воздействие на психику и здоровье человека. Использование в работе психолога метода «маскотерапии» позволяет выразить эмоции и чувства, перенеся их на маску», - рассказывают в пресс-службе ведомства.Одно из таких занятий состоялось в ИК-1, расположенном в посёлке Головино.Женщинам, находящимся в исправительном учреждении, были предложены на выбор заготовки из картона с образами Золушки, Белоснежки, Принцессы Лебедь, Снежной Королевы, Бабы-Яги, Малефисенты.Им нужно было выбрать два «лица» - кем они себя представляют сегодня и кем бы хотели быть в будущем, а впоследствии вырезать маску из картона и раскрасить её гуашью.В конце терапии каждая участница рассказала истории жизни получившихся персонажей.«Это позволило заключённым выразить свои переживания в социально-приемлемой форме и смоделировать своё будущее», - подчеркнули в УФСИН.