Пьяный мужчина оказал сопротивление полицейским при задержании и ударил одного из них. Суд признал виновным 42-летнего жителя Меленок в применении насилия в отношении представителя власти

Пьяный мужчина оказал сопротивление полицейским при задержании и ударил одного из них. Суд признал виновным 42-летнего жителя Меленок в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Как установили следствие и суд, в майские праздники мужчину в пьяном виде полицейские пытались задержать и доставить в дежурную часть для составления административного протокола.