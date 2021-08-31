Злоумышленники похитили имущество из кузова автомобиля и сдали в пункт приема металла.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней местной жительницы и её 49-летнего приятеля. Фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В июле текущего года в полицию поступило сообщение о пропаже из автомобиля платформы для напольных весов. Сумма причиненного собственнику ущерба составила 15 000 рублей.Сотрудники полиции, уточнив информацию, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого в день поступления сообщения установили личности и задержали злоумышленников.Установлено, что фигуранты забрались в кузов, который не был накрыт тентом, похитили платформу и сдали её в пункт приема металла. Вырученные деньги злоумышленники потратили на личные нужды.Местонахождение похищенного имущества было установлено сотрудниками полиции.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.