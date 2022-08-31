31 августа 2022 года Православная церковь почитает память раннехристианских мучеников Флора и...

31 августа 2022 года Православная церковь почитает память раннехристианских мучеников Флора и Лавра, пострадавших во II веке в Иллирике.В народном календаре дата получила названия:Флор и Лавр лошадник;Лошадиный праздник;Досевки.В этот день строго-настрого запрещается обижать лошадей, заставлять их пахать, лишать воды и еды. Под особым запретом - употребление конины в пищу. Крестьяне с утра прикармливали лошадок овсом и свежим сеном, заплетали им гривы пестрыми ленточками. Животных приводили к ближайшим водоёмам, где их купали. Мужчины рядились в нарядные рубахи и вели коней на поводу к реке. Сами же шли рядом по берегу.В степных губерниях с 31 августа начинались «помочи» — всем селом помогали вдовам и сиротам. В народе говорили: «На вдовий двор хоть щепку брось». На таких массовых собраниях косили сено, удобряли поля, сжинали хлеб, обмолачивали снопы, рубили дрова.Чего нельзя делать 31 августа:Женщины не должны покидать жилище после захода солнца. Если ослушаться этого совета, можно столкнуться с неприятностями в семейной жизни. Советовали посвятить вечер 31 августа заготовкам и рукоделию.31 августа лучше не совершать покупок, чтобы не принять на себя негативную энергию продавца. Если же приобретение чего-либо жизненно необходимо, дайте деньгам отлежаться или воспользуйтесь безналичным расчетом.В этот день нельзя сидеть без дела и лениться. Считается, что тогда фортуна отвернется надолго - вернуть ее расположение будет крайне сложно. Чтобы этого не случилось, 31 августа нужно постоянно что-то делать. Хорошо заняться рутиной - теми задачами, которые откладывались в долгий ящик.31 августа лучше не охотиться и не рыбачить. Наши предки старались последний день лета посвятить домашним делам.Народные приметы на 31 августа 2022 года:Воздух прозрачный и свежий – к скорому ненастью.Если день жаркий, а солнце за тучами спряталось, то будет дождь.Если лошадь фыркает и часто ногами перебирает, то погода скоро испортится.Облака низко плывут – к непогоде.Багрово-красная звезда – к ветру и дождю.Смотрели корни у полыни: если они толстые, то следующий год будет урожайным.Фото: pxfuel.com/ru