За две недели показатель заболеваемости ковидом вырос почти на 10%.
Более 143 тысяч жителей Владимирской области прошли ревакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.
В регионе развёрнуто 93 стационарных прививочных пункта. Сделать прививку вновь можно в гипермаркетах «Глобус», «Лента» и гастромаркете «Рынок «На Студёной». С актуальным графиком работы медпунктов можно ознакомиться по .
За две недели показатель заболеваемости ковидом вырос почти на 10%. В сутки тестируется более 1000 человек, положительный результат - у 26,8%. Почти 50% из 400 развернутых коек остаются свободными. Чаще всего госпитализируют пенсионеров старше 65 лет.
Стартовала и прививочная кампания против гриппа. В больницы поступило свыше 236 тысяч доз вакцины для иммунизации взрослых и ещё 53 тысячи инъекций для детей.