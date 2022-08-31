За две недели показатель заболеваемости ковидом вырос почти на 10%.

Более 143 тысяч жителей Владимирской области прошли ревакцинацию от коронавируса. Об этом рассказала начальник отдела организации медицинской помощи департамента здравоохранения Светлана Григорян.В регионе развёрнуто 93 стационарных прививочных пункта. Сделать прививку вновь можно в гипермаркетах «Глобус», «Лента» и гастромаркете «Рынок «На Студёной». С актуальным графиком работы медпунктов можно ознакомиться по .За две недели показатель заболеваемости ковидом вырос почти на 10%. В сутки тестируется более 1000 человек, положительный результат - у 26,8%. Почти 50% из 400 развернутых коек остаются свободными. Чаще всего госпитализируют пенсионеров старше 65 лет.Стартовала и прививочная кампания против гриппа. В больницы поступило свыше 236 тысяч доз вакцины для иммунизации взрослых и ещё 53 тысячи инъекций для детей.