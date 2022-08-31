Все пострадавшие госпитализированы.

Четыре человека пострадали в на улице Чайковского во Владимире. Об этом рассказали в УМВД по Владимирской области.Авария произошла в 14.45 на пересечении Чайковского и Сурикова. По предварительным данным, 63-летний водитель «Киа» выезжал со второстепенной дороги на главную и не уступил проезжую часть «БМВ», за рулём которого сидел 24-летний парень. После столкновения корейская иномарка перевернулась. «Немец» влетел в стоявшую на обочине «Шкоду», а Kia протаранила Hyundai.Оба автомобилиста, а также пассажиры BMW 2000 и 2002 годов рождения были госпитализированы в больницу.Проводится проверка.