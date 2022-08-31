Массовая авария во Владимире. На пересечении улиц Чайковского и Сурикова столкнулись сразу четыре иномарки: «БМВ», «КИА», «Шкода Октавиа» и «Хёндэ Солярис». Один из автомобилей

Массовая авария во Владимире. На пересечении улиц Чайковского и Сурикова столкнулись сразу четыре иномарки: «БМВ», «КИА», «Шкода Октавиа» и «Хёндэ Солярис». Один из автомобилей перевернут. Обломки авто разбросаны по асфальту. У многих машин разбиты стекла. Видно, что иномарки сильно помяты. Есть пострадавшие. К месту происшествия приехали скорая помощь, пожарные и полиция. Михаил Маслов, старший инспектор