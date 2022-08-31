Во Владимирской области ковид поражает людей всех возрастов. Рост заболеваемости среди детей самый низкий, но за неделю он поднялся почти в три раза и прогрессирует. Хуже всех приходится

Во Владимирской области ковид поражает людей всех возрастов. Рост заболеваемости среди детей самый низкий, но за неделю он поднялся почти в три раза и прогрессирует. Хуже всех приходится гражданам за 50. Они составляют больше половины от общего числа зараженных. Кроме того, за неделю заболеваемость коронавирусом поднялась более, чем на 70%. Не смотря на это, в