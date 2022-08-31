С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 156651 владимирца.

Во Владимирской области на 31 августа выявлено 294 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 70 человек. Ещё 24 жителя подхватили опасный вирус в Муромском, 35 - в Ковровском, 5 - в Петушинском, 26 - в Кольчугинском, 21 - в Александровском, 4 - в Юрьев-Польском, 41 - в Гусь-Хрустальном, 7 - в Собинском, 15 - в Киржачском, 7 - в Камешковском, 9 - в Гороховецком, 6 - в Меленковском, 2 - в Вязниковском, 14 - в Суздальском и 2 - в Селивановском районах, а также 6 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 156651 владимирца. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 42421 заболевший во Владимире, 18401 - в Ковровском районе и 17167 - в округе Муром.