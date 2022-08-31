На баланс «Владимирпассажиртранса» они поступят через месяц после заключения контракта.
Во Владимире определились с поставщиком пяти новых троллейбусов. Тендер выиграла компания «Транс-Альфа» из Вологды. За подвижной состав она получит 91 млн рублей.
На баланс «Владимирпассажиртранса» они поступят через месяц после заключения контракта. Низкопольный электротранспорт марки «Авангард» рассчитан на 15 лет эксплуатации. Вместимость достигает 107 пассажиров.
У фирмы есть опыт исполнения таких контрактов по всей стране: от Санкт-Петербурга до Читы. Вологодцы выполнили 20 заказов почти на 9 млрд рублей.
Напомним, что за последнее десятилетие парк владимирских электромашин сократился почти в два раза. В последний раз «рогатых» покупали в 2009 году.