На баланс «Владимирпассажиртранса» они поступят через месяц после заключения контракта.

Во Владимире определились с поставщиком пяти новых троллейбусов. Тендер выиграла компания «Транс-Альфа» из Вологды. За подвижной состав она получит 91 млн рублей.На баланс «Владимирпассажиртранса» они поступят через месяц после заключения контракта. Низкопольный электротранспорт марки «Авангард» рассчитан на 15 лет эксплуатации. Вместимость достигает 107 пассажиров.У фирмы есть опыт исполнения таких контрактов по всей стране: от Санкт-Петербурга до Читы. Вологодцы выполнили 20 заказов почти на 9 млрд рублей.Напомним, что за последнее десятилетие парк владимирских электромашин сократился почти в два раза. В последний раз «рогатых» покупали в 2009 году.