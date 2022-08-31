Футбольные команды из Владимирской области — владимирское «Торпедо» и «Муром» из Мурома — сегодня,...

Футбольные команды из Владимирской области — владимирское «Торпедо» и «Муром» из Мурома — сегодня, 31 августа, начнут борьбу за Кубок России 2022/2023.Муромлянам предстоит матч на выезде – с «Химиком» из Дзержинска. Начало игры в 17 часов. Владимирцы сыграют домашний матч со «Знаменем Труда» из Орехово-Зуево. Стартовый свиток на стадионе прозвучит в 18:00.Напомним, что «Муром» совсем недавно, 27 августа, уже встречался с командой из Нижегородской области. И муромляне одержали победу – 2:1. А «Торпедо» играло со «Знаменем Труда» 10 августа. «Чёрно-белые» также выиграли со счетом 3:0.Фото: pxfuel.com