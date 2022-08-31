Меган Маркл в очередной раз влезла туда, где ей не место.

Меган Маркл в очередной раз влезла туда, где ей не место.После снятия королевских полномочий и переезда в США, отношения Меган Маркл и принца Гарри испортились со всей семьей. Сейчас супруги почти не общаются с титулованными родственниками, даже с наследником британского престола и отцом Гарри — Чарльзом.За пару говорит обида. Вместо того, чтобы решить конфликт полюбовно и восстановить общение, молодые супруги отдаляются от престола все дальше. Принц Гарри занес отца в черный список и не желает поддерживать общение. Сам Принц Чарльз хоть и хочет восстановить общение с сыном и с невесткой, но не знает как.Семейная история повторяется. Отношения Меган Маркл с отцом не просто плохие и скандальные. В суде они решают судьбу и право Томаса Маркл видеться с внуками. Новоиспеченный дедушка хочет быть частью семьи, хотя именно он в обход королевской пары продал их совместные снимки журналистам. Тогда Меган сильно разозлилась и разорвала все связи. Даже инсульт и госпитализация мужчины не размягчили ее сердце.Британские подданые удивляются такому лицемерию. Бывшая актриса не хочет, чтобы Гарри, как и она, "потерял отца", но для примирения в собственной семье времени не находит.